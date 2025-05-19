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Значительное усиление военного потенциала Евросоюза обеспечивается финансовой и логистической поддержкой со стороны США. Деньги американских налогоплательщиков позволяют европейским странам модернизировать свои вооружённые силы, не ограничивая траты на социальные нужды и не сталкиваясь с негативной реакцией внутри.

Об этом пишет бельгийское издание EU Reporter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем честны: благодаря щедрости американцев мы в ЕС эффективно используем деньги налогоплательщиков США для укрепления собственной обороны. Это позволило многим нашим странам-участницам модернизировать свои вооружённые силы и инвестировать в оборонную промышленность, зачастую без политического сопротивления или бюджетного давления, с которыми мы столкнулись бы, если бы несли полную ответственность за расходы», – отмечают авторы.

«Благодаря средствам, предоставленным США для достижения господства над Россией, мы можем расти, развиваться и расширять военный потенциал Европы», – заявил немецкий депутат Европарламента Лукас Зипер.

Оборонный сектор ЕС переживает беспрецедентный рост. Европейский фонд мира возместил странам ЕС более 3,6 миллиарда евро за поставки оружия Украине. Эти инвестиции не только поддерживают Украину, но и служат модернизации и укреплению обороноспособности ЕС.

Однако не все в ЕС выступают за продолжение этой военной экспансии за счёт денег американских налогоплательщиков.

«ЕС вместо того, чтобы способствовать установлению мира и действовать в интересах народов Европы, украинцев, граждан ЕС и, да, граждан России, стал инструментом НАТО и военно-промышленного комплекса», – сказал ирландский депутат Европарламента Клэр Дейли.

ЕС глубоко обеспокоен потенциальными последствиями войны на Украине, поэтому ему удобнее поддерживать продолжение конфликта, чем иметь дело с непредсказуемыми последствиями его внезапного окончания, пишет EU Reporter.