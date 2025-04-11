Еврокомиссар-литовец: Мир через силу придёт на Украину только извне

Константин Серпилин.  
11.04.2025 19:40
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинские внутренние силы работают на пределе возможностей, поэтому мир может принести только усиление ВСУ европейским контингентом войск.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские внутренние силы работают на пределе возможностей, поэтому мир может принести только усиление ВСУ...

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«Вчерашнее обсуждение [в «коалиции желающих»] было очень конкретным и рациональным. Насколько я понимаю, военные очень конкретно прорабатывают военное планирование, где и как европейские вооружённые силы могут быть размещены на территории Украины для обеспечения мира.

Кроме того, с нашей стороны мы рассматриваем заявление еврокомиссии о том, что лучшей гарантией безопасности для Украины являются её собственные очень сильные вооружённые силы. Сейчас они действительно сильны, но мы можем их усилить», – трепался Кубилюс.

«Я повторяю, справедливый мир на Украине может быть достигнут только путём реализации формулы «мир через силу». И на мой взгляд, вы знаете, что сила украинской стороны может прийти только извне. Потому что украинцы мобилизовали все свои внутренние силы для защиты.

И если мы действительно хотим реализовать формулу «мир через силу», нам нужно увеличить помощь Украине, чтобы укрепить её возможности», – агитировал и подстрекал литовец.

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