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Украинские внутренние силы работают на пределе возможностей, поэтому мир может принести только усиление ВСУ европейским контингентом войск.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчерашнее обсуждение [в «коалиции желающих»] было очень конкретным и рациональным. Насколько я понимаю, военные очень конкретно прорабатывают военное планирование, где и как европейские вооружённые силы могут быть размещены на территории Украины для обеспечения мира. Кроме того, с нашей стороны мы рассматриваем заявление еврокомиссии о том, что лучшей гарантией безопасности для Украины являются её собственные очень сильные вооружённые силы. Сейчас они действительно сильны, но мы можем их усилить», – трепался Кубилюс.