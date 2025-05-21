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Обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион – тот самый, даобы которого на «предательство» Трампом Украины уже публиковал «ПолитНавигатор», – взялся подсчитать, потянет ли обьединенная Европа финансирование войны на Украине, если с этой темы «спрыгнет» США.

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По мнению автора, у стран ЕС есть финансовые ресурсы, которые можно направить на украинскую войну.

«Чего не хватает — так это промышленного потенциала, чтобы восполнить вакуум после ухода США, и общего чувства срочности, чтобы сделать всё необходимое. Взять хотя бы новое соглашение между Великобританией и ЕС о безопасности и обороне — документ, в котором ключевые меры по обороне привязаны к совершенно несвязанным вопросам, например, к студенческой мобильности. В итоге он превратился в пустую болтовню».

Колумнист утверждает, что, хотя Европе придётся копнуть глубже, но ей не нужно брать на себя всё:

«До 2022 года Украина производила военной техники примерно на 750 миллионов долларов в год. Сейчас у неё есть потенциал — пусть и не хватает средств — производить на 35 миллиардов, включая одну из ведущих в мире индустрий дронов. Зеленский утверждает, что уже 40% оружия, используемого на фронте, производится внутри страны — и эта доля продолжает расти».

Автор положительно оценивает уже существующую инициативу под руководством Дании по финансированию неиспользуемых украинских производственных мощностей, и утверждает, что и её можно масштабировать:

«Европейские правительства и оборонные компании могут сосредоточиться на устранении критических пробелов — в авиации, ракетах, системах ПВО и прочем — того, что Украина не может произвести сама. Это сложно, но вполне реально. Такие компании, как Rheinmetall AG, KNDS Group и BAE Systems Plc, уже открыли офисы на Украине, понимая, что это возможность для исследований и более дешёвого производства. Оборона Украины может и должна рассматриваться как катализатор ускорения европейской безопасности, а не как препятствие. Для этого потребуется определённый оптимизм — верить, что европейские лидеры смогут выйти за рамки узкополитических споров», – оптимистично заключает автор Блумберг.

«Нет ничего неизбежного в том, чтобы позволить России подчинить себе Украину. У Трампа были ресурсы, чтобы усилить финансовое и военное давление на Путина и заставить его сесть за настоящий стол переговоров. Но он предпочёл их не использовать. Теперь выбор — за Европой», – такими словами Чемпион завершает свой материал, прямо подстрекающий ЕС стать «локомотивом» продолжения украинской бойни.

Правда, за кадром этих рассуждений остаются два немаловажных обстоятельства. На самом деле денег у ЕС нет. И это признают сами еврокомиссары, предполагающие взять деньги на ремилитаризацию в долг, за счет увеличения кредитных лимитов по госдолгу стран-членов блока. Кроме того, еще одним источником ремилитаризации должно стать сокращение социальных расходов в Европе.

Иными словами, за военную накачку Украины заплатят еровпейские обыватели из своих карманов. Устроит ли их такой расклад, или все закончится взрывом правого популизма и сносом орентированных на Боюссель правительств по всему ЕС – покажет только время.