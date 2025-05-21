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В западных СМИ второй день продолжается довольно истеричный «вой на болотах», вызванный глубоким разочарованием антироссийского лобби тем, что Трамп, после своего телефонного разговора с Путиным, отказался вводить против России новые жесткие санкции, на что всерьез рассчитывали сторонники Украины.

Более того, европейцы «шокированы» уважительным тоном, с которым Трамп отозвался о своем российском коллеге, несмотря на отказ последнего от ультимативного требования немедленного и безусловного перемирия на тридцать дней.

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Британский журнал The Economist, в связи с этим, утверждает, что «бесплодная дипломатия превратит «войну Джо Байдена» в «провал Дональда Трампа». По сведениям инсайдеров журнала в Белом доме, такие опасения подстегивают американскую администрацию к «алану Б» в виде полного отказа от посреднических усилий.

«Разочарованный Путиным, но не желающий сдаваться, Трамп предпочитает не принимать решения. Этого может быть достаточно для России. Путин, вероятно, рассчитывает, что Россия выдержит экономические трудности, связанные с дополнительными санкциями. Он также знает, что в период сокращения расходов федерального правительства в Америке мало кто готов пойти на единственное, что действительно может изменить его расчеты — возобновление американской военной поддержки Украине на десятки миллиардов долларов в год», – говорится в публикации.

А хорошо известный русскоязычному читателю переводв инопрессы обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион плачется, что «Теперь Украина и Европа остались одни». А все потому, что «у президента США были рычаги давления на Путина по Украине — и он ими не воспользовался». По мнению публициста, «теперь выбор за Старым Светом».

«Разочарование, тревога — даже отвращение — по поводу результатов телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным на этой неделе вполне понятны. Но удивляться тут нечему. Президент США не провалил попытку остановить войну — он просто никогда не пытался этого сделать», – в таких экспрессивных выражениях, не жалея красок, описывает Чемпион настроения антироссийских кругов на Западе.

Далее автор материала открывает секрет Полишинеля – с самого начала целью Трампа было перезапустить отношения с Россией так, чтобы это принесло экономическую выгоду для США.

«Участие Америки в войне было препятствием, которое нужно было устранить, чтобы это стало возможным. И устранить его через мирное соглашение — а не через прямую сдачу Украины — выглядело бы лучше. Но на самом деле, это и не было обязательным условием», – пишет Чемпион.

«Это была европейская ситуация, и ею она и должна была остаться», — цитирует автор слова Трампа, сказанные им в понедельник.

В материале делается попытка моделирования дальнейших возможных шагов Трампа по Украине:

«Если только Конгресс не заставит Трампа действовать, он может спокойно оставить утомительную и неблагодарную работу по посредничеству в мирном урегулировании Папе римскому, президенту Турции Реджепу Эрдогану или кому угодно, кто захочет за это взяться. А сам он сможет сосредоточиться на том, чтобы зарабатывать деньги»

По мнению автора Блумберг, «с точки зрения Москвы, всё сложилось как нельзя лучше»:

«Путин выдвинул некое размытое новое предложение начать прямые переговоры с Украиной и изложить свои требования в меморандуме. Мы можем достаточно точно угадать, что в нём будет содержаться, поскольку Кремль многократно повторял свои условия мира. Теперь, когда Трамп вышел из игры, у Путина меньше причин, чем когда-либо, идти на уступки: Украина должна будет отдать России не только уже оккупированные, но и не завоёванные территории, которые Москва формально аннексировала, отказаться от любых связей с НАТО и демобилизовать большую часть своих вооружённых сил».

Именно поэтому, – утверждает Чемпион, – у украинцев почти нет выбора, кроме как продолжать борьбу.

«Без возможности защищаться в будущем их страна перестанет существовать как суверенное государство. С точки зрения Москвы, Украина — это наспех сшитое государство Франкенштейн, собранное из кусков других территорий, при этом Киев и большая часть земель, которыми он управляет, по праву принадлежат так называемому «русскому миру». Язык, культура и история Украины, согласно этой логике, — подделка», – пишет он.

Чемпион указывает, что для сторонников «реалистичной» внешней политики всё это — неизбежность: Россия — великая держава, а Украина — нет. Продолжение войны, с поддержкой США или без неё, означает для Украины ежедневные жертвы и потерю территорий, возможно, в течение ещё нескольких лет.

«Так зачем это делать? Сможет ли Украина удержать хотя бы текущий уровень обороны, не говоря уже о наступлении, — или же потерпит катастрофический прорыв из-за нехватки оружия и боеприпасов — теперь зависит от Европы», – грустно резюмирует автор Блумберг.

Теперь, когда мяч на его поле, продолжает рассуждать публицист, весь вопрос в том, «сможет ли этот богатый, но раздробленный континент проявить политическую волю и мобилизовать промышленный потенциал, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым?»

И сам же дает простой ответ на этот вопрос — нет.