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Минувшей ночью вслед за ЧП под Брянском стало известно о подрыве диверсантами еще двух железнодорожных составов.

Примерно в 3 часа ночи был подорван железнодорожный мост в Курской области – проходящий в этот момент грузовой состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.

С утра занимающееся терактами Главное управление разведки Украины также отрапортовало о подрыве состава с топливными цистернами под Мелитополем в Запорожской области.

А около часа назад стало известно о подрыве на еще одном участке железной дороги в Брянской области, когда там проходил путеизмерительный поезд. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

«Расчет – на срыв мирных переговоров, время теракта подобрано под это. У российского руководства не простой выбор: эскалация или очередная апелляция к Трампу и продолжение «мирных» переговоров. Но в любом случае кто-то должен Зеленского остановить, иначе страну может ждать целая серия терактов», – предостерегает депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов недоумевает:

«Зачем Украине взрывать пассажирский поезд с детьми, из-за переговоров? Что за чушь? Они могут на эти переговоры просто не явиться, а могут приехать и саботировать их. Причем тут поезд с женщинами и детьми? Как долго еще наш народ должен слушать эти нелепые отговорки про «не поддаемся на провокации». Провокация – это голую задницу показать, а систематическое убийство гражданских – это акт войны».

Блогер Сергей Колясников пишет, что у общества все больше вопросов по поводу «миролюбия» власти.

«С трудом представляется, чтобы какая-то страна атаковала США или Китай сотнями дронов каждую ночь, нанося удары по жилым высоткам, убивала в Пекине и Вашингтоне людей сотнями (Крокус) и целенаправленно военных (генерал Кириллов), подрывала пассажирские и грузовые составы. Это не говоря о заходе на 8 месяцев в один из регионов и истреблении мирного населения».

Россия не будет выходить из переговоров, а населению стоит готовиться к длительному ходу боевых действий, настраивает политолог Марат Баширов.

«Переговоры продолжатся, но наши военные действия точно не остановятся. Мира не будет в июне (мои надежды не оправдались) и не будет ещё долго, пока у власти в Киеве и Лондоне вурдалаки. Подрывы мостов совершены осознанно перед переговорами в Стамбуле и началом отпускного сезона (основные группы туристов едут на юг России и в Крым на поездах)».

Военкор Александр Коц предостерегает:

«Это наша реальность на ближайшие годы. Даже после победы. Нам предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в свое время, будет подпитываться извне».

Его коллега военкор Сергей Шилов уточняет, что подпитка, в первую очередь, идет со стороны Лондона.

«Как и во времена 90-х и 2000-х, они укрывали и поддерживали у себя многих врагов России. Те же украинские ССО – протеже британских САС, они же стояли и за созданием теробороны, за атаками БЭКов по Крыму, операциями на Херсонщине. Идеальный натренированный инструмент».