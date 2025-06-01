Крушение поезда в Брянской области – возможный крупный теракт накануне нового раунда переговоров по Украине

Михаил Рябов.  
01.06.2025 01:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия, Терроризм


В ночь на 1 июня пришло известие о крушении пассажирского поезда в Брянской области.  Уже сообщено о гибели 4 человек и десятках раненых, число жертв впоследствии наверняка увеличится, в Сети появились кадры первых минут после катастрофы, когда слышны детские крики.

Неофициально звучат версии о теракте – подрыве моста в момент, когда под ним двигался состав. Железная дорога пока сухо сообщила, что причиной ЧП стало «вмешательство в работу транспорта».

В ночь на 1 июня пришло известие о крушении пассажирского поезда в Брянской области....

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Если диверсия подтвердится, это ставит российскую делегацию в нелегкое положение, ведь на понедельник были запланированы переговоры с Украиной в Стамбуле. Но ведь с террористами, как известно, переговоры не ведут?

«Не вижу разницы между подрывом моста в Брянской области и, скажем, захватом Театра на Дубровке… Было бы красиво развернуть самолёт нашей делегации, но на отказ от переговоров в Стамбуле мы вряд ли пойдём», – прогнозирует радиоведущий Иван Панкин.

Переехавший после начала СВО из Украины в РФ политолог Михаил Павлив настаивает, что отказываться от переговоров не стоит.

«Теракт в Брянской области – это попытка срыва переговоров в понедельник. Жертв могло быть намного больше.  Потому что там Украина будет прижата к стенке Москвой и Вашингтоном. Сейчас нужно сжать зубы и терпеть. И довести дело до конца», – пишет Павлив.

Российский военный эксперт Владимир Орлов придерживается иного мнения:

«Да ***бите уже по ним. Вы ***ли своим торгашеством. Мы вас с 2014 года просим найти свои яйца».

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