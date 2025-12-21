ЕС уже конфисковал российские активы, хитро обставив грабёж – Делягин
Евросоюз не только не отказался от кражи российских активов, он уже осуществил ее, лишь отложив юридическую фиксацию.
Об этом депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже украли – у нас. Сейчас все дело в том, чтобы украсть у финансистов. А финансисты, в отличие от российского МИДа, свои интересы защищать умеют. Это серьезные люди. Этого все боятся», – сказал Делягин.
Он считает, что на саммите ЕС в Брюсселе была принята схема кражи, только разнесенная по времени.
«Не будет репарационного кредита в 140 млрд долларов, который дается нацикам и тут же разворовывается и возвращается обратно, но уже как частные деньги. Нет, механизм другой. Не 140, а на 90 млрд предоставляется беспроцентный кредит за счет стран-членов ЕС. Но возвращать его не надо, пока мы не заплатим репарации. А если мы не заплатим репарации, их возьмут из наших замороженных резервов.
Я не понимаю, в чем разница. Почему все кричат, что это поражение Мерца и Урсулы фон дер Ляйен? В чем разница двух схем? Ну да, юридически они оформляются по-разному, но суть-то одна», – сказал Делягин.
