ЕС уже конфисковал российские активы, хитро обставив грабёж – Делягин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз не только не отказался от кражи российских активов, он уже осуществил ее, лишь отложив юридическую фиксацию.

Об этом депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже украли – у нас. Сейчас все дело в том, чтобы украсть у финансистов. А финансисты, в отличие от российского МИДа, свои интересы защищать умеют. Это серьезные люди. Этого все боятся», – сказал Делягин.

Он считает, что на саммите ЕС в Брюсселе была принята схема кражи, только разнесенная по времени.