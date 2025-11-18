ЕС судорожно ищет бюджет на содержание вороватой Зе-банды в 2026 году

18.11.2025 09:58
ЕС рассматривает возможность предоставления Украине гранта в размере 90 миллиардов евро в случае провала плана профинансировать киевский режим за счет замороженных российских активов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом, ссылаясь на близкие к переговорам по этом вопросу источники, сообщает агентство «Блумберг».

«Предпочтительный план ЕС заключается в использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита, но Бельгия блокирует этот план из-за опасений по поводу гарантий. Украине потребуется финансовая поддержка в начале следующего года. По оценкам, потребности только военных средств составят не менее 51,6 миллиарда евро в 2026 году и, возможно, более 70 миллиардов евро и 64 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах», – пишет агентство.

Цифра 90 миллиардов долларов фигурирует в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам ЕС.

«Письмо опубликовано на фоне того, что Бельгия продолжает откладывать реализацию плана по российским активам, который является желаемым подходом ЕС. В документе говорится, что влияние грантов составит от 0,16% до 0,27% ВВП государств-членов», – комментирует агентство.

Телеканал «Евроньюс» признаёт, что такие расходы «являются проблемой для государств-членов, сталкивающихся с большим государственным дефицитом».

Сама же Урсула давит на угрозу коллапса Украины:

«По мере продолжения российской агрессии и роста военных расходов финансовая устойчивость Украины подрывается. Без постоянной и масштабной поддержки в 2026 году и в дальнейшем Украина серьёзно рискует оказаться в экономическом тупике, что подорвёт её способность обороняться и поддерживать важнейшие государственные функции… Европа не может позволить себе паралича, будь то из-за колебаний или поиска идеальных или простых решений, которых не существует».

Лидеры ЕС должны будут принять решение на итоговом саммите в Брюсселе 18–19 декабря.

