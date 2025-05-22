Украинские беженцы в Великобритании «травмированы и возмущены» тем, что на них оказывают давление, заставляя изучать в школах для сдачи выпускного экзамена «язык агрессора», говорится в публикации британской газеты The Telegraph.

Издание пообщалось с несколькими подростками из Украины, которые рассказали, что им предлагают сдавать итоговые экзамены (GCSE) по русскому языку, чтобы иметь более высокий балл для возможного поступления в колледж.

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Конфиденты The Telegraph утверждают, что на них оказывалось давление, чтобы они взялись за эту тему, несмотря на то, что они якобы чувствовали себя крайне некомфортно.

Люба, 18-летняя девушка с запада Украины, рассказала изданию, что британская академия заставила ее сдать экзамен на российский GCSE, несмотря на то, что она не говорила на этом языке.

«У меня были только естественные науки, математика, английский язык и литература — мне нужно было еще как минимум одно, чтобы поступить в колледж. Мне сказали изучать русский язык, хотя я думала изучать немецкий, но мне не разрешили», — пожаловалась она The Telegraph.

«Мне было психологически тяжело, потому что я не использую русский язык в своей повседневной жизни и никогда им не пользовался до войны… На одном из моих занятий был момент, когда женщина сказала: «Ну, если мы учим русский, то ты можешь просто начать говорить по-русски, потому что на экзамене тоже есть разговорная часть». Я все время пыталась сказать что-то по-русски и продолжала плакать, потому что это было очень эмоционально для меня – психологически было трудно найти это в себе и действительно начать говорить на этом языке», – добавила малолетняя украинка.

Издание добавляет еще более сказочные подробности со слов этой Любы, которая, по ее словам, чувствует себя «виноватой» за то, что выучила русский язык во время войны, и решила не рассказывать об этом своим друзьям на Украине.

«Я чувствовала, что предала Украину, сдав этот экзамен, потому что мне нужно было говорить на языке России, и мне было очень трудно», — сказала она.

Еще одна украинская школьница, слова которой приводит британская газета –

17-летняя харьковчанка Лиза, которая приехала в Великобританию со своей матерью в 2022 году. Она тоже пожаловалась, что в прошлом году ее «заставили сдавать русский язык» для официальных экзаменов.

«В 11-м классе моя школа сказала, что мне нужно изучать один язык, кроме английского, и они предложили мне русский или украинский [GCSE], но потом выяснилось, что украинского нет. Поэтому я была вынуждена выбрать русский, потому что у меня не было другого выбора, я не знала другого языка… Я была в ярости из-за того, что мне нужно было сдавать русский GCSE», — сказала она.

А вот рассказ Виталия, 18-летнего парня из Украины:

«Когда я приехал в Великобританию, я не был знаком с системой GCSE, поэтому я был немного смущен, когда меня попросили выбрать дополнительные предметы. Меня спросили, знаю ли я русский язык. Я сказал, что могу поддержать небольшую беседу, но не понимаю грамматику или письменность. Несмотря на это, мне предложили сдать русский GCSE в качестве дополнительного предмета, так как это может быть полезно для моих оценок и будущего образования. Я отказался. Предлагать украинцам сдавать русский GCSE — это жестоко и ужасно. Как я могу сдать эказамен по русскому языку, когда мой народ подвергается бомбардировкам со стороны русских? Для меня это смешно», – заявил он изданию.

The Telegraph решил не называть школы из-за детей, пожелавших остаться анонимными, поскольку каждая школа, скорее всего, примет лишь горстку украинских беженцев.

Тем временем, британское правительство назвало приведенные в публикации истории «шокирующими» и заявило, что призывает экзаменационные комиссии ввести украинский GCSE, чтобы помочь беженцам «отметить свое наследие и родной язык».

Считается, что около 35 000 украинских детей бежали в Великобританию с февраля 2022 года, при этом официальные данные показывают, что более 20 000 человек были предложены места в английских школах в 2022/23 году.

Несмотря на то, что многие украинцы говорят по-русски, учитывая сходство обеих языков, некоторые из них предприняли согласованные усилия, чтобы отказаться от этого языка в пользу украинского, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной во время войны, добавяет издание.