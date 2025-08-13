Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину ждет однозначный проигрыш на переговорах президентов России и США, потому что ей предложат обменять свои земли на свои же, но завоеванные РФ.

Об этом главный редактор журнала Défense генерал Франсуа Шованси заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это проигрышный проигрыш для Украины, и беспроигрышный результат для России. Даже если Россия в какой-то момент возможно уйдет из определенных районов, которые в настоящий момент завоеваны к востоку от Харькова, хотя бои еще далеки от завершения. Там есть территориальные залоги, но это ничтожно мало по сравнению с территориями, которые оставит Украина. Возможно это имел в виду Трамп, когда говорил, что все будут более или менее проигравшими», – сказал Шованси.

Более приемлемым выглядит, на его взгляд, размен в отношениях России и Запада: 20% украинской территории на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.