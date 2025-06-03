Это не Украина: СВО в Прибалтике неизбежна – и будет молниеносной

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Перекрытие Финского залива, которым грозят России Финляндия и Эстония, означает фактическую блокаду Калининградской области.

Об этом политолог Александр Носович заявил в интервью радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый сильный вызов и самое резкое задирание ставок – это, конечно, блокада Финского залива. Эстония и Финляндия уже не первый год намекают на то, что они могут заблокировать выход российских судов в Балтийское море из Финского залива. Это, учитывая сухопутную отрезанность Калининградской области от основной территории России, означает ее фактическую блокаду, которая сейчас уже наполовину осуществляется по суше за счет постоянных изъятий из списка номенклатуры грузов, разрешенных к провозу в Калининград через территорию Литвы по железной дороге», – сказал Носович.

Он подчеркнул, что за счет сухопутного коридора Калининградская область существовать уже не может.

«Вся ее жизнедеятельность обеспечивается по морю. Если будет морская блокада, то это угроза существованию Калининградской области как таковой. Там начнется системный кризис, в том числе, и продовольственный. Поэтому это самая сильная и опасная для всех, кто в это вовлечен, ставка. Опасная для тех, кто такие намеки делает», – отметил Носович.

Он предлагает России «серьезно готовиться к предотвращению возможной блокады, а не рассматривать угрозы балтийских стран как торг».

«Балтика внутренним морем НАТО не становится, что бы там ни заявляли наши соседи. Балтийский флот как был, так и остается в Балтийске, Финский залив остается неподконтрольным. Это не внутреннее море НАТО. У этих трех стран не хватит никаких сил, чтобы добиться этого статуса. Все, что они могут, если дело действительно дойдет до большого военного столкновения НАТО и России в регионе Балтийского моря, это стать сакральными жертвами – пасть смертью храбрых первыми, потому что Прибалтика в части своей биографии это не Украина абсолютно. Она зажата между российской границей и Балтийским морем. Там СВО на 3 года не будет. Все закончится очень быстро», – прогнозирует Носович.

После того, как в середине апреля российский Су-35 отогнал военно-морские силы Эстонии, которые атаковали танкер JAGUAR в международных водах Финского залива, западники умерили свой пыл.

В минувшие выходные финский патруль просто наблюдал за тем, как судно якобы «теневого флота» Equasis зашло в Балтийский залив, в котором, согласно морского права, гарантируется свободное судоходство.

Однако Швеция объявила, что будет ужесточать проверки в своей экономической зоне для противодействия прохождению танкеров с нефтью из РФ. А эстонские СМИ пишут, что группа внешних островов Финского залива во главе с Гогланд не должны принадлежать России. Тогда российские территориальные воды в Финском заливе станут гораздо уже.

Немецкие издания Bild и Kieler Nachrichten утверждают, что российский эсминец «Вице-адмирал Кулаков» преследовал немецкий фрегат «Бавария» на пути в немецкий порт Росток в Балтийском море, после чего правительство Германии заявило, что ему необходимо усилить охрану портов в связи с якобы российской угрозой.