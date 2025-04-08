Это наш прямой враг: «миротворчество» США абсолютно напускное – профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Настоящими миротворцем между Украиной и Россией может быть только нейтральная страна, а США такой не являются.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Впервые вообще в истории дипломатии и в истории мировой политики страна, которая ведет против нас фактически войну и продолжает вести при Трампе, именно она выступает в роли миротворца. А миротворец должен быть, или, по крайней мере, казаться нейтральным. А Соединенные Штаты никак нейтральным не являются. Ни с точки зрения конкретных своих действий, ни с политико-идеологической точки зрения», – сказал Доброхотов.

Профессор подчеркнул, что даже при личной неприязни между Зеленским и Трампом, Украина и США всё равно остаются хоть и неравноправными, но партнёрами.