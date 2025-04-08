Это наш прямой враг: «миротворчество» США абсолютно напускное – профессор
Настоящими миротворцем между Украиной и Россией может быть только нейтральная страна, а США такой не являются.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Впервые вообще в истории дипломатии и в истории мировой политики страна, которая ведет против нас фактически войну и продолжает вести при Трампе, именно она выступает в роли миротворца.
А миротворец должен быть, или, по крайней мере, казаться нейтральным. А Соединенные Штаты никак нейтральным не являются. Ни с точки зрения конкретных своих действий, ни с политико-идеологической точки зрения», – сказал Доброхотов.
Профессор подчеркнул, что даже при личной неприязни между Зеленским и Трампом, Украина и США всё равно остаются хоть и неравноправными, но партнёрами.
«Да, ясно, что Зеленский лично Трампа страшно раздражает. Он ему неприятен, это мы все видели. Но это совершенно не означает еще, что сама по себе Украина и фактор Украины не являются очень заманчивым материалом для американцев.
Это вытекает, в частности, из того, что они просто сейчас открыто заявляют, что они хотят колонизировать Украину. Ее недра, ее население, так сказать, полностью их себе подчинить. То есть это колониализм в стиле девятнадцатого века, в самых зверских формах.
Это означает, что эта территория, она для них совсем не безразлична. И они совершенно не заинтересованы в том, чтобы Россия победила в этом конфликте. Поэтому вот это так называемое посредничество Соединенных Штатов в этом конфликте, оно лично у меня вызывает очень большие сомнения», – добавил он.
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