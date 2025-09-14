Элитные бригады и полки ССО превращены в «мясокомбинаты» – инструктор ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 18:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 773
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если в элитные части ВСУ из-за недобора гребут кого попало, превращая подразделения в «мясные бригады», то страшно представить, что творится в той же теробороне.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в элитные части ВСУ из-за недобора гребут кого попало, превращая подразделения в «мясные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас большой-большой недобор, с этим проблемы. В моём подразделении нет, но оно специфическое. Другие бригады – ДШВ, морпехи, они добиваются непонятными какими-то [людьми]. Я служу 12-й год, и для меня ДШВ, морпехи, ССО полк – это всё для меня всегда было элитой.

И то, что я вижу сейчас, у нас это просто набивается. ДШВ, морскую пехоту и ССО превратили в мясные бригады, «мясокомбинаты», как у нас любят говорить. Вместо бригады это мясокомбинат уже», – рассказал Чёрный.

«Я уже не говорю про обычные ТрО или простые механизированные бригады, они вообще… Если там у нас недобор, то здесь вообще ужасы, я представляю какие», – возмущался ВСУшник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить