Основателю запрещённого в РФ «Азова», а ныне комбрига 3 шб ВСУ Андрею Билецкому уготовлена «очень интересная роль».

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта и блогера Тараса Сидорца (Тарик Незалежко) заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаешь, кто сейчас реально спонсирует Билецкого? Олигархов в классическом понимании на Украине не осталось, но из той большой пятёрки осталось двое – это не они. Основное финансирование от двух людей. 70% Вадим Столар, 30% – это Сеяр Куршутов. Контрабандист, который живёт сейчас в Вене. Естественно, говорим Столар – в уме держим Лёвочкин. Так вот, Куршутов недавно получил молдавское гражданство – в пару к существовавшему румынскому, и практически раз в две недели видится с Санду, и для Санду финансирует Ренато Усатого. В чём схожесть между Усатым и Билецким? Спойлер. Это спойлер в интересах власти», – сказал Павлив.

Также он обратил внимание на повышенное в последнее время внимание к Румынии со стороны Парижа.