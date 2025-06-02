Эксперт: Нацистский проект «Билецкий» – глобалистский «троянский конь» Лёвочкина
Основателю запрещённого в РФ «Азова», а ныне комбрига 3 шб ВСУ Андрею Билецкому уготовлена «очень интересная роль».
Об этом на канале покинувшего Украину музыканта и блогера Тараса Сидорца (Тарик Незалежко) заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Знаешь, кто сейчас реально спонсирует Билецкого? Олигархов в классическом понимании на Украине не осталось, но из той большой пятёрки осталось двое – это не они. Основное финансирование от двух людей. 70% Вадим Столар, 30% – это Сеяр Куршутов. Контрабандист, который живёт сейчас в Вене. Естественно, говорим Столар – в уме держим Лёвочкин.
Так вот, Куршутов недавно получил молдавское гражданство – в пару к существовавшему румынскому, и практически раз в две недели видится с Санду, и для Санду финансирует Ренато Усатого. В чём схожесть между Усатым и Билецким? Спойлер. Это спойлер в интересах власти», – сказал Павлив.
Также он обратил внимание на повышенное в последнее время внимание к Румынии со стороны Парижа.
«Молдавия в этом [французском] кейсе пришита к Румынии, и появление ещё Украины в этой конфигурации через Сеяра Куршутого и его финансирование Билецкого, а финансирует он со Столаром, а это Лёвочкин, а Лёвочкин – это военная разведка Минобороны США – это уже получается какой-то глобалистский контур.
Румыния, наряду с Польшей, это ключевой хаб по снабжению Украины в войне. Приднестровский кейс, унианистские проекты с Молдавией. В первую очередь, это Чёрное море. Если существует проект выстраивания барьеров российского экспорта на Балтике, где задействованы прибалты и немцы с британцами, есть такой же проект на Чёрном море.
И мы пробрасываемся от совместного участия в финансировании Билецкого – я не зря привожу аналогии с Ренато Усатым, который был осознанным Троянским конём, условно говоря, в пророссийском политическом лагере. [В 20 году он позволил и помог Санду стать президентом] – он и на этих выборах ровно так же отработал. И очень интересная роль готовится сейчас Билецкому», – интриговал политолог.