Эксперт: Нацистский проект «Билецкий» – глобалистский «троянский конь» Лёвочкина

Максим Столяров.  
02.06.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Основателю запрещённого в РФ «Азова», а ныне комбрига 3 шб ВСУ Андрею Билецкому уготовлена «очень интересная роль».

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта и блогера Тараса Сидорца (Тарик Незалежко) заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основателю запрещённого в РФ «Азова», а ныне комбрига 3 шб ВСУ Андрею Билецкому уготовлена...

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«Знаешь, кто сейчас реально спонсирует Билецкого? Олигархов в классическом понимании на Украине не осталось, но из той большой пятёрки осталось двое – это не они. Основное финансирование от двух людей. 70% Вадим Столар, 30% – это Сеяр Куршутов. Контрабандист, который живёт сейчас в Вене. Естественно, говорим Столар – в уме держим Лёвочкин.

Так вот, Куршутов недавно получил молдавское гражданство – в пару к существовавшему румынскому, и практически раз в две недели видится с Санду, и для Санду финансирует Ренато Усатого. В чём схожесть между Усатым и Билецким? Спойлер. Это спойлер в интересах власти», – сказал Павлив.

Также он обратил внимание на повышенное в последнее время внимание к Румынии со стороны Парижа.

«Молдавия в этом [французском] кейсе пришита к Румынии, и появление ещё Украины в этой конфигурации через Сеяра Куршутого и его финансирование Билецкого, а финансирует он со Столаром, а это Лёвочкин, а Лёвочкин – это военная разведка Минобороны США – это уже получается какой-то глобалистский контур.

Румыния, наряду с Польшей, это ключевой хаб по снабжению Украины в войне. Приднестровский кейс, унианистские проекты с Молдавией. В первую очередь, это Чёрное море. Если существует проект выстраивания барьеров российского экспорта на Балтике, где задействованы прибалты и немцы с британцами, есть такой же проект на Чёрном море.

И мы пробрасываемся от совместного участия в финансировании  Билецкого – я не зря привожу аналогии с Ренато Усатым, который был осознанным Троянским конём, условно говоря, в пророссийском политическом лагере. [В 20 году он позволил и помог Санду стать президентом] – он и на этих выборах ровно так же отработал. И очень интересная роль готовится сейчас Билецкому», – интриговал политолог.

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