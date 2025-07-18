Смена украинского правительства никак не повлияет на приближение третьего раунда переговоров между Киевом и Москвой, первые два которых прошли в Стамбуле.

Об этом заявил покинувший Украину после путча-2014 года экс-премьер страны Николай Азаров,

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«Третий, второй, пятый или десятый раунд не зависит от состава правительства. По конституции прерогатива внешней политики относится к ведению президента. Правительство тоже участвует, но основная роль во внешнеполитических вопросах отводится президенту. Так называемому, к сожалению. Но даже это не прояснит то, когда будет новый раунд. Он будет тогда, когда реальные хозяева господина Зеленского скажут ему: «Не тяни, садись за стол переговоров или по крайней мере имитируй. Сделай вид, что ты ведешь переговоры, но не уклоняйся», – скзаал «Азаров «Известиям».

По его словам. Раз президент США Дональд Трамп требует в 50-дневный срок установить мир, то Киев не может занимать противоположную позицию.

«Однако план мира заключается в том, что представители киевского режима должны сказать, что они готовы уйти и провести свободные выборы. Разве они это скажут? Не скажут. Значит, будет имитация мирного процесса, чтобы американцы не применили санкции по типу прекращения поставок вооружений или финансирования», – считает экс-премьер.

Он считает, что новый украинский кабмин не сможет изменить подход к урегулированию конфликта и способствовать ужесточению политики Трампа.