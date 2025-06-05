Экс-полпред Путина в Крыму: Мы могли всё быстро забрать в 2014. Никто не наказан
Россия имела возможность быстро занять свои исторические земли на Украине в 2014 году. Никто из ответственных за провал во внешней политике не наказан.
Об этом на Ливадийском форуме заявил бывший представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы втянулись в тяжелую войну. Победа будет за нами. Но цена очень серьезная. У нас были возможности в 14 году все быстро забрать», – сказал Белавенцев.
Он обратил внимание, что к 2022 году ситуация на Украине была уже иной.
«Половина семьи на Украине – промыли мозги так, что они совершенно другие люди, даже не разговаривают», – сказал Белавенцев.
«У нас все проблемы от коллективной безответственности… Никто не ответил за серьезные просчеты во внутренней и внешней политике. Кого-то наказали? Почему нас обманули с Минскими договоренностями? Совершенно очевидно, что 8 лет враг готовился. И после этого мы мягко заходим! Есть военная наука, я не говорю, что нужно, как американцы, но надо беречь своего солдата», – добавил политик.
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