Экс-полпред Путина в Крыму: Мы могли всё быстро забрать в 2014. Никто не наказан

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Россия имела возможность быстро занять свои исторические земли на Украине в 2014 году. Никто из ответственных за провал во внешней политике не наказан.

Об этом на Ливадийском форуме заявил бывший представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы втянулись в тяжелую войну. Победа будет за нами. Но цена очень серьезная. У нас были возможности в 14 году все быстро забрать», – сказал Белавенцев.

Он обратил внимание, что к 2022 году ситуация на Украине была уже иной.

«Половина семьи на Украине – промыли мозги так, что они совершенно другие люди, даже не разговаривают», – сказал Белавенцев.