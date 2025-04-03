Экс-глава МИД Украины озвучил сценарий «продажи перемоги»

Анатолий Лапин.  
03.04.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинская власть может продать населению сохранение оставшихся территорий в новых границах как победу. Представлено это будет как то, что ВСУ смогли сберечь государственность, а Россия не достигла всех целей СВО.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть может продать населению сохранение оставшихся территорий в новых границах как победу. Представлено...

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«Как можно продать, просто чтобы маслица немножко добавить, можно сказать, что мы бы одержали победу, украинцы, но нас подставили партнеры. Они не дали достаточно того, этого третьего, десятого. А потом обнаруживаете позитивчик, вы говорите: «Уважаемые украинские матери, женщины, сестры и все остальные, ваши мужья, вернутся домой. Я сделал то, что обещал. Больше ни одного украинца не погибнет. Аллилуйя!».

И поверьте мне, очень большая часть людей скажет, в принципе, мы и так показали все, что смогли как нация. Мы и так продержались, нас и так не захватили за три дня. И это будет все правдой…

Можно придумать администрации совместные, под управлением ООН. Это будет называться не внешнее управление, это будет называться переходная мирная администрация. Посмотрите, что стало с Боснией и Герцеговиной, там до сих пор управляет военный представитель ООН. А кто предполагал в Боснии и Герцеговине, что такое возможно у них?

Появляются один за другим эти флажочки управления. Путин же не говорит, что я – внешнее. Нет, говорит, что под эгидой ООН, партнеры пусть сделают все, что необходимо. Потому что он уверен, что партнеры сделают то, что надо. Он, правда, не называет, кто партнеры», – сказал Пристайко.

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