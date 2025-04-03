Экс-глава МИД Украины озвучил сценарий «продажи перемоги»

Украинская власть может продать населению сохранение оставшихся территорий в новых границах как победу. Представлено это будет как то, что ВСУ смогли сберечь государственность, а Россия не достигла всех целей СВО.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как можно продать, просто чтобы маслица немножко добавить, можно сказать, что мы бы одержали победу, украинцы, но нас подставили партнеры. Они не дали достаточно того, этого третьего, десятого. А потом обнаруживаете позитивчик, вы говорите: «Уважаемые украинские матери, женщины, сестры и все остальные, ваши мужья, вернутся домой. Я сделал то, что обещал. Больше ни одного украинца не погибнет. Аллилуйя!». И поверьте мне, очень большая часть людей скажет, в принципе, мы и так показали все, что смогли как нация. Мы и так продержались, нас и так не захватили за три дня. И это будет все правдой…