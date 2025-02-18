Дугин: У Путина есть аргументы для Трампа – и не только силовые

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа будет проходить в условиях взаимного понимания, что Киев пытался настоять на своём военно-террористическим путём, но проиграл.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин и Трамп будут, конечно, обсуждать Украину, но это не будет главным приоритетом. Надо найти какое-то понимание структуры будущего миропорядка, а потом уже говорить о каких-то конкретных решениях. …Пока о каком-либо размещении иностранного контингента говорить рано, Путин и Трамп должны обсудить судьбу миропорядка и место в нём украинской территории. Ни линии боевого соприкосновения, четыре региона или какие-то другие области, которые могут отойти России– всё это ещё не определено. Это будет хотя бы в общих чертах определено на этой исторической встрече… Трампу очень важно, чтобы был мир на Украине, но нашему президенту, народу совершенно не всё равно условие. Наша война должна закончиться нашей победой, и другого выбора у нас нет. А введение войск НАТО или другого иностранного контингента в нашу зону ответственности – это невозможно представить победой», – сказал Дугин.

Ведущая возразила, что Трамп уже сегодня рассматривает с Киевом соглашения по ресурсам, и спросила, значит ли это, что какая-то территория Украины останется.