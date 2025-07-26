Чтобы получать больше западной помощи, Украина должна организовать атаки на российские порты и железную дорогу.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно искать слабые места российской экономики. Такие слабые места уже есть в досягаемости Украины. Это порты Балтийского моря и порты Новороссийска. Сейчас мы видим, идет работа по железной дороге. Очень правильно. Если еще по схеме Малюка пойдут, то возможность заблокировать железную дорогу велика. А это катастрофа будет для России по многим причинам», – сказал Загородний.

По его мнению, без этого Украине новых западных выплат не видать.

«Логика в этом мире такая: прав тот, кто сильнее. Кто демонстрирует силу, на того и ставят ставки. Запад на этом построен. Если ты хищник, который способен демонстрировать, например, атаку на территорию России, то в вас будут инвестировать деньги.

А если ты волнуешься о том, нравиться – не нравиться, это слабость. Вот тогда будет западный контроль и так далее», – подытожил политолог.