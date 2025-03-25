Добровольцы не идут. Все живут в ожидании мира – рекрутер ВСУ

На фоне переговоров и ожидания перемирия снизился поток добровольцев в ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил рекрутер неонацистской 3-й ОШБр ВСУ, созданной на базе запрещенного в России экстремистского «Азова», Геннадий Поляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если говорить об ожидании перемирия, все, кто находятся на фронте, понимают, что предпосылок для того, чтобы враг прекратил какие-то активные наступательные или боевые действия нет. У них пока все удается настолько, насколько удается, соответственно, они будут продолжать. Но для рядовых гражданских людей, для большой части, это перемирие будто бы уже наступило, то есть они уже живут этой мыслью, соответственно, добровольцев стало меньше…

Люди, которые находятся в зоне риска мобилизации, они еще больше затаились и ожидают, когда наступит это перемирие, чтобы можно было выйти из дома. Мы должны понимать, что находимся в состоянии гибридной войны, которая происходит не только на поле боя. И эти все информационные вбросы о том, что качели, между «все пропало» и «завтра будет мир», они направлены на то, чтобы расшатать общество извне.

И это влияет и на мобилизационную политику, и это, по большому счету, влияет и на мотивированность среднестатистического бойца. То есть боец должен выполнять задачи, не думая о том, что завтра будет перемирие, и мне сегодня тут просто надо пропетлять, а завтра уже будет мир», – заявил Поляков.