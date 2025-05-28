Денег нет. Осталось только до августа – секретарь оборонного комитета Рады

Украине сейчас остается надеется лишь на иностранных партнеров, которые должны подкинуть очередной транш.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне говорят, что нет денег. Я согласен, денег нет, и это большая проблема. Потому что сейчас министерство обороны к нам принесло уже запрос на распределение средств, потому что у них уже в августе заканчиваются выплаты. И если они получили в этом году полтора триллиона гривен на Министерство обороны, из которых 900 — это только на содержание личного состава, 980 даже миллиардов.

Сейчас они нуждаются почти в такой же сумме, и ее нужно где-то взять. А это налоги, таможня. Не знаю, вон, шведы нам дали какой-то миллиард, я надеюсь, что все еще дадут», – заявил Костенко.