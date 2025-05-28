Денег нет. Осталось только до августа – секретарь оборонного комитета Рады

Анатолий Лапин.  
28.05.2025 13:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 490
 
Война, Дзен, Украина, Финансы


Украине сейчас остается надеется лишь на иностранных партнеров, которые должны подкинуть очередной транш.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине сейчас остается надеется лишь на иностранных партнеров, которые должны подкинуть очередной транш. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне говорят, что нет денег. Я согласен, денег нет, и это большая проблема. Потому что сейчас министерство обороны к нам принесло уже запрос на распределение средств, потому что у них уже в августе заканчиваются выплаты. И если они получили в этом году полтора триллиона гривен на Министерство обороны, из которых 900 — это только на содержание личного состава, 980 даже миллиардов.

Сейчас они нуждаются почти в такой же сумме, и ее нужно где-то взять. А это налоги, таможня. Не знаю, вон, шведы нам дали какой-то миллиард, я надеюсь, что все еще дадут», – заявил Костенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить