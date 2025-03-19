Экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев пожаловался, что сокращенная недавно в США организация USAID отказывалась финансировать бандформирования российских наемников ВСУ.

Об этом он заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я совершенно не фанат этой структуры. Ее представители выпили у меня за последние три года очень много крови. Поэтому я лично переполнен скорее злорадством по поводу сокращения программ USAID. Они категорически возражали против любых форм силового сопротивления и того, чем мы занимались с добровольческими отрядами, партизанским движением в России. Они делали все возможное, чтобы наша жизнь стала более трудной, и запрещали всем донорам с нами работать. У нас прям война была, что называется», – сказал Пономарев.