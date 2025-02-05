ЦРУ сумело внушить Трампу, что русские наши враги – американский полковник

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 11:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецслужбы, США


Учитывая текущие обстоятельства, сложно представить себе, что переговоры между США и Россией состоятся.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая текущие обстоятельства, сложно представить себе, что переговоры между США и Россией состоятся. Об...

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«Он продолжает вести себя так, будто Россия представляет для нас экзистенциальную угрозу, будто она наш враг. Но это не так, он знал это еще 4 или 5 лет назад. Я не знаю, что изменилось, но похоже, что он подписался на тему ЦРУ, что Россия – наш враг, и с ней нужно обращаться как с врагом.

Если собрать все это вместе, мне трудно представить обстоятельства, при которых он мог бы встретиться с президентом Путиным, и это было бы выгодно для каких-либо стратегических договоренностей между нами и Россией», – заявил Макгрегор.

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