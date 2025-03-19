Чичваркин исходит желчью, признавая успехи России на фронте и в экономике
Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин нехотя, но признал успехи российской армии, попытавшись их всячески приуменьшить.
Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Одесса.Лайв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что Путину в целом мир не нужен, потому что хоть и не суперуспехи, но все-таки успехи есть на фронте. Каждый раз, когда они будут захватывать одну деревню в месяц, их абсолютно это устроит. Война навсегда. Война как национальная идея, как способ объяснить, почему у вас больше нет свободы, больших налогов и вседозволенности силовиков. Плюс новые герои, новые элита, не побоюсь этого слова. Народ будет все время в изумлении, все время занят. Социальный лифт для неспособнышей, для людей, которые оторви и брось», – сказал Чичваркин.
Ему также пришлось признать успехи российской экономики. Иноагент винит в этом Запад, который не ввел необходимые санкции.
«Промышленность, занятая по полной программе и так далее. Санкции, которые не позволяют случиться бегству капиталов. Российские деньги нигде не берут, поэтому их много в России. Их все устраивает», – сказал Чичваркин.
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