Чичваркин исходит желчью, признавая успехи России на фронте и в экономике

Беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин нехотя, но признал успехи российской армии, попытавшись их всячески приуменьшить.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Одесса.Лайв», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Путину в целом мир не нужен, потому что хоть и не суперуспехи, но все-таки успехи есть на фронте. Каждый раз, когда они будут захватывать одну деревню в месяц, их абсолютно это устроит. Война навсегда. Война как национальная идея, как способ объяснить, почему у вас больше нет свободы, больших налогов и вседозволенности силовиков. Плюс новые герои, новые элита, не побоюсь этого слова. Народ будет все время в изумлении, все время занят. Социальный лифт для неспособнышей, для людей, которые оторви и брось», – сказал Чичваркин.