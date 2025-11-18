Если тенденции на фронте сохранятся, уже через год от украинского государства может почти ничего не остаться. Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина сохранится, если это будет Украина под управлением Запада, то там будет такая власть, которую они определяют. Будет ли она военная, не военная, псевдо-военная. Она будет «супер-демократической «по их понятиям, и всё. А как будут звать очередного Попандопуло на посту президента Украины – не играет никакой роли. И никого не интересует, что будет с Зеленским. И каким образом его уберут, и уберут ли. Это не функция, это не играет никакой роли», – сказал Кедми.