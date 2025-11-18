Через год от Украины мало что останется – Кедми

Максим Столяров.  
18.11.2025 10:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 802
 
Дзен, Политика, Украина


Если тенденции на фронте сохранятся, уже через год от украинского государства может почти ничего не остаться. Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина сохранится, если это будет Украина под управлением Запада, то там будет такая власть, которую они определяют. Будет ли она военная, не военная, псевдо-военная. Она будет «супер-демократической «по их понятиям, и всё.

А как будут звать очередного Попандопуло на посту президента Украины – не играет никакой роли. И никого не интересует, что будет с Зеленским. И каким образом его уберут, и уберут ли. Это не функция, это не играет никакой роли», – сказал Кедми.

«Речь идет о том, что останется от Украины. И вообще останется ли что-то такое, подобное этому. С существующими темпами, еще один год серьезной войны, и мало что останется от украинского населения, от украинской армии. И это главное.

А кто там будет сидеть в Раде, и как их будут звать, и какой степени подлости, глупости или мерзости он будет обладать, никакой разницы», – подытожил выступающий.

