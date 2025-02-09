Чем угрожает Киеву уже четвёртый российский плацдарм на правом берегу Оскола

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За последнюю неделю темпы наступления российской армии в зоне СВО упали из-за ввода украинским командующим Сырским свежих резервов. Однако продвижение русских не остановлено, более того, в обороне ВСУ постоянно создаются новые угрожающие ситуации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание на то, что ВС РФ создали уже четвертый плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Ширина водной преграды в максимальной точке достигает 65 метров. Сейчас задача армии России – соединить все четыре плацдарма в единый и начать переброску бронетехники через реку.