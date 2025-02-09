Чем угрожает Киеву уже четвёртый российский плацдарм на правом берегу Оскола

Михаил Рябов.  
09.02.2025 15:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Спецоперация


За последнюю неделю темпы наступления российской армии в зоне СВО упали из-за ввода украинским командующим Сырским свежих резервов. Однако продвижение русских не остановлено, более того, в обороне ВСУ постоянно создаются новые угрожающие ситуации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последнюю неделю темпы наступления российской армии в зоне СВО упали из-за ввода украинским...

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Эксперт обратил внимание на то, что ВС РФ создали уже четвертый плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Ширина водной преграды в максимальной точке достигает 65 метров. Сейчас задача армии России – соединить все четыре плацдарма в единый и начать переброску бронетехники через реку.

«Создается ситуация, когда украинские войска тактическими средствами уже не достают до реки со своей территории. Это означает, что можно строить понтонные мосты. Как только они будут построены (их будут, конечно бомбить, опять восстанавливать) – на той стороне в разы увеличится количество техники и боеприпасов. И российская армия сможет развивать наступление с этих плацдармов уже вглубь.

И украинская армия будет должна перебросить сюда резервы. Украинцам не дают спокойно жить. Постоянно в каждых местах образуются новые очаги напряжения», – сказал Ширяев.

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