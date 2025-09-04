У Зеленского придумали, как обойти требования ЕС придерживаться свободы слова – и получить возможность блокировать на Украине СМИ, которые придерживаются умеренных и рациональных взглядов на украинский конфликт.

Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, отпетый русофоб Никита Потураев, призывавший сажать на кол жителей Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что зафиксированный в подписанном Зеленским законе об основах государственной политики национальной памяти термин «рашизм», который приравнивается к нацизму и коммунизму, уже активно употребляется на уровне ПАСЕ.

При этом русофоб объяснил, как этот закон будет использоваться в диалоге с Брюсселем, по давлением которого на Украине был принят закон о медиа как шаг на пути к членству в ЕС. Дело в том, что в законе есть норма о беспрепятственном допуске на Украину всех европейских медиа.

«А мы знаем с вами, что на самом деле в Европе так идут, что есть страны, которые защищают свое медиапространство, а есть страны, которые слишком либерально относятся к тем медиа, которые, на наш взгляд, если бы, это у нас было бы, мы четко бы с вами сказали: «Ну, да, это же точно русские деньги, это точно русская медийка, надо ее блокировать, закрывать решением СНБО, как мы это делали всегда», – сказал Потураев.

Он возмущается, что в Европе есть страны, которые называют это свободой слова.

«Открывайте дверь, значит, широко, чтобы эта нечисть полезла к нам не прямо из Москвы, а обходными тропинками. Не буду называть столицы европейские, но так есть. А теперь нельзя, потому что теперь я могу взять закон и сказать: «Извините, в этих медиа есть признаки русской идеологии, а она у нас что? Запрещена законом. Не нравится? Ну попробуйте обжаловать наш закон в ЕСПЧ», – рассуждает укро-депутат.

По его мнению, обжаловать закон не получится, поскольку он опирается на то, что говорят о России на Западе.