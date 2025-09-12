Дональд Трамп отказался от решительных антироссийских шагов после залетевших в Польшу беспилотников, что «придало смелости Путину».

Об этом на канале «TVP world» заявил советник Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России), сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не знаю, может ли НАТО доверять Трампу. Он ясно дал понять, что не считает, что у США есть жизненно важные интересы в Европе, и не считает вторжение России на Украину своей борьбой. Поэтому нельзя быть уверенным, что он отреагирует так, как должен», – сказал Бжезинский.

Он возмутился, что руководители США никак не отреагировали на залёт беспилотников в Польшу, отделавшись постами в соцсетях.

«Это последовательная эскалация военных действий Путина против Запада. Задумайтесь – ракетный удар по британскому консульству [вранье – такого не было, – ред]., и по американской компании на Украине. А теперь, вскоре после встречи президентов США и Польши, 19 беспилотников.

Это не ошибка, а намеренная провокация, чтобы проверить трансатлантические отношения. Но всё, что мы получили – это твит. Больше не было никаких действий. Это придаёт Путину смелости.

Это подтверждает, что трансатлантическое сообщество утратило волю к борьбе. Если не будет решительного ответа, Путин может ещё больше обострить свои действия в отношении Запада», – стращал Бжезинский-младший.