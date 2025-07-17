«Было не смешно» – глава делегации США на СНВ-1 вспомнил причитания украинцев из-за «мовы»

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Во время подписания Лиссабонского протокола (дополнения 1992 года к договору СНВ-I) «самостийная» позиция украинской делегации доставила переговорщикам массу хлопот.

Об этом в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS) заявил глава американской делегации на переговорах по договору СНВ-1, посол США Линтон Брукс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть договоры о контроле над вооружениями с Советским Союзом, а затем с Россией, потому что мы боимся войны с ними [в отличие, например, от Британии, с которой такой договор не нужен]. Это значит, что однажды они будут настаивать на буквальном соблюдении закона. Поэтому нужно очень тщательно прописывать текст договора, чтобы он был понятен на всех языках. Изначально мы собирались перевести договор на русский и английский, но когда Советский Союз распался, нам пришлось переделывать договор, чтобы он подходил для новых государств. Тогдашний секретарь сказал, что мы будем вести переговоры на всех их языках, чтобы успокоить украинцев, которые сомневались, стоит ли отказываться от оружия, потому что они справедливо считали, что русские не воспринимают их как настоящую страну», – рассказал Брукс.

По его словам, это привело к ряду неудобств.