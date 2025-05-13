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В Киеве новая точка противостояния между правящим режимом и праворадикалами, которые вышли сегодня на протест под министерство юстиции.

Поводом стала годовщина регистрации в Верховной раде законопроекта №5488, предусматривающего усиление борьбы в с проявлениями дискриминации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ зарегистрирован еще 13 мая 2021 года, но до сих пор так и не был принят. Понять депутатов можно: несмотря на громкое название, законопроект направлен в первую очередь на защиту сексуальных меньшинств, против чего выступают имеющие огромное влияние в стране праворадикалы.

В самом тексте законопроекта четко указывается, что под нетерпимостью имеется в виду, помимо прочего, негативное отношение к сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Власть жалуется, что законопроект не может пройти в Раде, убеждает, что он в первую очередь якобы направлен на защиту нацменьшинств, ветеранов, женщин, но тем не менее признается, что новые нормы активно лоббирует именно защитники гомосексуалистов.

«Из-за активной адвокации законопроекта со стороны организаций, защищающих права ЛГБТК-сообщества, в обществе нередко складывается ложное впечатление, что документ направлен исключительно на поддержку ЛГБТК+. В действительности же законопроект имеет целью защитить более широкий перечень уязвимых групп, среди которых люди с инвалидностью, ветераны, национальные меньшинства, женщины и другие, кто сталкивается с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти. И таких преступлений, к сожалению, очень и очень много – война в этом отношении только усилила негативный тренд», – заявила глава парламентского комитета по государственному строительству, депутат от правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Впрочем, оппонентов эта аргументация не убеждает.

«Этот закон – реальная угроза свободе слова, совести и вероисповедания! Он криминализирует «негативное отношение», ставя на один уровень осуждения за цвет кожи и критику политических взглядов или аморального поведения. Законопроект 5488 – это попытка уничтожить наши базовые свободы: свободу слова, медиа, взглядов, убеждений, политической и религиозной деятельности. Любой, кто публично выражает критику, может стать «нетерпимым»! Это идеологическая цензура, наказание за мысли!», – лицемерно заявляет в своем блоге оголтелый киевский русофоб Дмитрий Корчинский, объявленный Россией в розыск.

При этом вышедшая на протест публика в других случаях приветствует откровенную дискриминацию, особенно если это касается русского языка или канонического православия.

Показательно, что вышедшие протестовать против дискриминации наци скандировали откровенно ксенофобскую и явно дискриминационную кричалку: « Пам’ятай, чужинець, тут господар – українець!» (Помни, чужестранец, тут хозяин – украинец).

Как сообщал ПолитНавигатор, украинские военные все чаще стали признаваться в своем гомосексуализме.