Бутусов требует Зеленского под суд за первые дни войны

Интервью экс-командующего ОС ВСУ Сергея Наева лишний раз свидетельствует о том, что провал обороны, многочисленные потери территорий и личного состава лежит всецело на верховном главнокомандующем Владимире Зеленском.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одна из 12 украинских бригад, которые выдвигались, чтобы отбить российское нападение, не успела вовремя на обозначенные рубежи разворачивания. Ни одна воинская часть. Это результат того, о чём говорил Наев в интервью, что не было времени на разворачивание войск. Всё это делалось не по приказу, как он чётко сказал, верховного главнокомандующего, а исключительно в последний момент по собственной инициативе. … А министр обороны сознательно дезинформировал армию и сказал, что не волнуйтесь, нападения не будет. И вообще Россия не готова. За это всё должно быть уголовная ответственность. Потому что из-за этой кровавой лжи погибли очень много десятков тысяч украинских граждан, которых не подготовили к войне, которых не защитили войска. Которые должны были вступать в бой сходу, без обозначенных позиций для обороны, которые не успели развернуться»,– возмущается Бутусов.