Бутусов требует Зеленского под суд за первые дни войны

Вадим Москаленко.  
12.02.2025 14:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Интервью экс-командующего ОС ВСУ Сергея Наева лишний раз свидетельствует о том, что провал обороны, многочисленные потери территорий и личного состава лежит всецело на верховном главнокомандующем Владимире Зеленском.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Интервью экс-командующего ОС ВСУ Сергея Наева лишний раз свидетельствует о том, что провал обороны,...

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«Ни одна из 12 украинских бригад, которые выдвигались, чтобы отбить российское нападение, не успела вовремя на обозначенные рубежи разворачивания. Ни одна воинская часть. Это результат того, о чём говорил Наев в интервью, что не было времени на разворачивание войск. Всё это делалось не по приказу, как он чётко сказал, верховного главнокомандующего, а исключительно в последний момент по собственной инициативе. …

А министр обороны сознательно дезинформировал армию и сказал, что не волнуйтесь, нападения не будет. И вообще Россия не готова. За это всё должно быть уголовная ответственность. Потому что из-за этой кровавой лжи погибли очень много десятков тысяч украинских граждан, которых не подготовили к войне, которых не защитили войска. Которые должны были вступать в бой сходу, без обозначенных позиций для обороны, которые не успели развернуться»,– возмущается Бутусов.

«В первую очередь за это должен отвечать, я согласен с Наевым, Владимир Зеленский, который должен был ввести военное положение, как только он получил информацию о неминуемости российского нападения. То есть сразу после доклада Буданова в 14:30 [23 февраля], с 15:00 должен был уже быть указ, и должны были немедленно даны приказы о подрывах мостов, в первую очередь, на юге, где не было войск.

Восемь лет готовились к обороне юга, проводились комиссии, манёвры. 12 февраля на Чонгар для проверки обороны приезжал сам Зеленский. Он не раз там был вместе с Олегом Кулиничем, который сейчас сидит как российский агент ФСБ в тюрьме», – негодует пропагандист.

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