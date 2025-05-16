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В западной прессе продолжает появляться все больше неудобных для украинской власти «скелетов из шкафа», заставляющих проукраинскую аудиторию по-иному взшдянуть на деятельность своих кумиров во время войны. Так, британское идание Financial Times публикует собственное расследование о потерях Украины на срочных военных закупках через посредников в начале войны.

По оценке газеты, Украина потеряла $770 млн из-за коррупции и неудачных сделок по поставке вооружений. Причем, речь идет только об авансах, под которые до сих пор не поставлено оружие, боеприпасы и снаряжение. Часть средств могли получить коррупционеры в самой Украине, допускают конфиденты издания.

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Журналисты проанализировали десятки интервью украинских чиновников, занимающихся закупками оружия, а также изучили правительственные документы, якобы появившиеся в доступе вследствии утечки.

В расследовании говорится, что в некоторых случаях Украина заранее перечисляла крупные суммы авансовых платежей малоизвестным компаниям за боеприпасы, которые так и не были поставлены. В других случаях часть вооружений, закупленных по завышенным ценам на фоне резкого роста мирового спроса,поступала в непригодном для использования виде.

Некоторые оружейные компании также заявили, что стали жертвами коррупции со стороны украинских чиновников и государственных посредников по торговле вооружением, что может объяснить судьбу части пропавших средств, говорится в материале.

Отмечается, что сейчас министерство обороны Украины через суды добивается возврата около $309 млн авансовых платежей по контрактам, которые считаются недействительными. Еще $460 млн власти рассчитывают вернуть путем досудебных переговоров с поставщиками.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил газете, что сейчас ВСУ испытывают нехватку ракет большой дальности, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Он добавил, что уже к лету военная помощь, одобренная при прошлой администрации США, закончится, а Трамп может не продлить поставки.

10 мая The New York Times писала, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны пока не могут поставлять Украине необходимый объем вооружений. После обещания Дональда Трампа остановить американскую помощь Киеву лидеры стран Европы выразили беспокойство, что не смогут поставлять стране необходимое ей оружие.

Официальных заявлений или комментарией от украинской стороны на эту тему издание не получало.