«Братские могилы и пытки гражданских» – ветеран СВО о зверствах укронацистов из ВСУ

Некоторые подразделения ВСУ устраивали пытки и массовые казни мирного населения Донбасса, называя их «сепарами».

Об этом в эфире «Ваши новости» заявил воюющий в составе интернационального батальона «Пятнашка» писатель Евгений Николаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уровень насилия никогда не объясняется просто наличием оружия. Он в том числе объясняется жестокостью врага. Что ты видел такого, что никогда не простишь, не забудешь или ничего такого ты не видел?», – спросил ведущий.

«Я видел достаточно, чтобы понять, что с той стороны люди абсолютно обезумели.

Я видел братские могилы, это 30-40 человек. И видел женские братские могилы. Это южный участок фронта. Они «отрабатывали по сепарам». Они их собирали и после пыток уничтожали.

Сепары – это донецкие девчонки и пацаны. Там все были мирные», – сказал Николаев.