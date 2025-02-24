«Бойтесь пиндосов, дары приносящих»: Путин и Си подтвердили стратегический союз

Российский президент Владимир Путин пообщался с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает сайт Кремля.

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Указывается, что в ходе телефонного разговора «проведён углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая».

Кроме того, подтверждён график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

«Владимир Путин проинформировал Председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта. Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», – подчеркнула российкая сторона.

Отмечается, что разговор носил тёплый и дружеский характер.

Военкор Александр Коц призывает помнить во время переговоров с США, что «своей главной преградой на пути к мировой гегемонии Вашингтон видит не столько Москву, сколько Китай».

«И если мы сейчас, как-нибудь договорившись с американцами, как в 1990-е вновь радостно ломанемся на Запад, мы рискуем потерять если не союзника, то хотя бы хорошего друга и торгового партнера. Голубая мечта Вашингтона и Лондона – натравить Россию на Китай, как они успешно натравили на Россию Украину. Нужна ли нам роль «торпеды» в американо-китайских «терках» – вопрос риторический. Бойтесь пиндосов, дары приносящих», – пишет Коц.

Китаевед Николай Вавилов обращает внимания на еще одну важную деталь.

«Кроме того, что Си Цзиньпин проводит переговоры вместо ожидаемого до этого Трампа, китайский лидер звонит в годовщину СВО, демонстрируя всему миру поддержку России. Это также второй звонок двух лидеров за месяц – первый состоялся через день после инаугурации Трампа», – напоминает Вавилов.

В свою очередь профессор Института международных отношений при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун в публикации на сайте «Гуаньча»(создан при поддержке Шанхайского института стратегических исследований «Чуньцю») считает, что отношения России и США могут улучшиться в ближайшие годы, но это улучшение будет ограничено.