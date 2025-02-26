«Блажен, кто верует» – в Киеве дали оценку «ядерному зонтику» Макрона

Вадим Москаленко.  
26.02.2025 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция, ЯО


Озвученные Эмманюэлем Макроном планы Франции предложить оставшейся без американского «зонтика» Европе свой  ядерный щит – это политическая болтовня.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученные Эмманюэлем Макроном планы Франции предложить оставшейся без американского «зонтика» Европе свой  ядерный щит...

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«Что касается Франции, Макрон выдаёт желаемое за действительное, Макрон готов «ядерный зонтик» свой дать вместо американского. Давайте посмотрим на фактаж. «Ядерный зонтик» у Франции такой, слабенький, всех не прикроет. И количество, и ассортимент этого ядерного вооружения, да и давно не модернизировалось.

Франция и Британия как ядерные державы намного слабее, нежели США, там в 10 раз меньше и головок, и носителей. Скажем так, несколько десятилетий всё-таки дают о себе знать. Поэтому рассчитывать на то, что французский «ядерный зонтик» является надёжной защитой, это – блажен, кто верует», – сказал Золотарёв.

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