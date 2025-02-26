Макрон предложил для Европы французский «ядерный зонтик» – вместо американского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская The Telegraph пишет о планах Франции предложить оставшейся без американского «зонитка» Европе свой ядерный щит.

«Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы помочь защитить Европу в условиях охлаждения интереса США к обеспечению безопасности континента», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В частности, в рамках реализации этого плана, в Германию могут быть переброшены французские истребители с ядерным оружием, поскольку США угрожают вообще вывести свои войска с континента.

Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии, призвал Великобританию и Францию расширить свою ядерную защиту, поскольку он стремится к «независимости» Европы от Америки Дональда Трампа, а Европа долдна больше полагаться в этих вопросах на саму себя.

Французский чиновник заявил The Telegraph, что размещение истребителей послужит сигналом для Владимира Путина, а дипломаты в Берлине предположили, что это окажет давление на Кира Стармера и заставит его сделать то же самое.

«Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не составит труда и послужит сильным сигналом», — сказал источник.

США уже давно гарантируют безопасность Европы с помощью арсенала из примерно 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.

Ядерные силы сдерживания Франции в настоящее время не зависят от НАТО, в то время как британские являются ключевой частью его оборонной стратегии, отмечает издание.

В прошлую пятницу Мерц заявил, что Париж и Лондон должны обсудить, «может ли их ядерная защита распространяться и на нас», а в воскресенье предупредил, что США при Трампе теперь «безразличны к судьбе Европы».

Макрон настаивает, чтобы Европа провела дебаты о роли, которую французское ядерное оружие может сыграть в обороне континента. Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на Кира Стармера, чтобы тот сделал то же самое и доказал, что серьезно относится к вкладу в европейскую безопасность.

«Если французы примут решение о размещении ядерных сил сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру… Насколько я понимаю, в ХДС считают, что нам нужен ядерный зонтик, мы хотим иметь право голоса, мы должны быть готовы говорить об этом и мы готовы за это платить», — сказал конфидент The Telegraph в дипломатических кругах.

Однако он предупредил, что эта просьба вряд ли будет официально озвучена, если американцы не выведут свои силы ядерного сдерживания из Германии.

Считается, что в арсенале Франции имеется около 300 ядерных боеприпасов в рамках программы «force de dissuation» (сила сдерживания), с возможностью запуска с моря и воздуха.

Британские силы ядерного сдерживания Trident состоят из четырех подводных лодок класса Vanguard, которые могут нести до 16 боеголовок каждая.