Бандерштадту можно всё: Украина совершила акт военной агрессии уже против трех членов НАТО

Террористические удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», срывающие поставку топлива Венгрии и Словакии, можно квалифицировать как военную агрессию против стран НАТО.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже дошло до того, что квалифицируется международным правом как военная агрессия. Подрыв энергопровода, который снабжает Венгрию, – это вообще квалифицируется как военная агрессия против страны НАТО и ЕС », – сказал Арестович.

Впрочем, учитывая безнаказанность после подрыва «Северных потоков», видимо, в Киеве бить горшки с Будапештом не опасаются.

Однако Арестович считает тенденцию показательной.

«Что на декорации написано? «Мы воюем с исконным врагом – Россией». Она – вечный враг у нас, и Белоруссия еще. А на самом деле, если пробежаться по нашим соседям, заглянув за декорацию, и посмотреть, с кем реально мы очень серьезно испортили отношения вплоть до взаимных угроз применения Вооруженных сил, считаем: Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Россия, Белоруссия. Из этих шести государств четыре – государства ЕС и НАТО. Мы с шестью соседями побили радикально горшки вплоть до угрозы применения военной силы… У нас территориальные претензии или исторические претензии, или реальные претензии, например, энергетические, как с Венгрией.

И это все – результат «мудрой» политики, которую проводит Украина. Хорошо, исконный враг – это Россия, она «всегда хотела завоевать Украину, хотела уничтожить всех украинцев», – с ней понятно. Белоруссия – «подлая, поддакивает». А четыре страны НАТО и ЕС вам как? Тоже всегда хотели уничтожить Украину, тоже исконный враг? Соседи – это те, с кем первыми нужно иметь хорошие отношения – не с далеким дядей из Америки, не с далеким дядей из Китая, а с соседями», – заявил Арестович.