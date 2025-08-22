Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим второй раз последние дни ударил по нефтепроводу «Дружба».

По данным российских мониторинговых каналов, удар по нефтеперекачивающей станции в Унече Белгородской области наносился двумя установками американских систем «Хаймарс».

Основным получателем нефти по «Дружбе» являются Словакия и Венгрия. Обе страны, как известно, выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине и регулярно критикуют киевский режим.

В прошлый раз поврежденный объект восстановили достаточно быстро, за что Будапешт поблагодарил Россию. Теперь же, судя по публикуемым противником кадрам, нефтепровод получил гораздо более серьезные повреждения, чем в прошлый.

«Как видно, ни о каком политическом урегулировании вопроса речи идти пока не может. У ВСУ достаточно сил для подобных ударов и удержания фронта, а значит, Армии России снова и снова добиваться на фронте той самой «сильной позиции». Ну что ж, за время переговоров и политических шоу от деда-пендоса ВС России явно накопили нормальное число «Гераней», – пишет связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора».

Напомним, что «Дружба» – основной экспортный трубопровод из России в Европу. В Белоруссии он разделяется на две ветки, северная идет далее в латвию, Литву, Польшу и Германию, северный – через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.