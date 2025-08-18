Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина ударами беспилотников остановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба», по которой осуществлялось около 60% иностранных поставок в Венгрию и Словакию.

Обе эти страны, как известно, выступают против дальнейшей накачки Украины оружием, так что теракт выглядит как явная месть странам, сохраняющим отношения с Москвой.

Вражеские дроны атаковали станцию «Никольское» в Тамбовской области, уточнил командующий созданными в ВСУ силамид беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр»).

Газета «Коммерсант» напоминает, что пять дней назад поставки в Венгрию приостанавливались после атаки на инфраструктуру «Дружбы» в Брянской области.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже официально выразил протест действиям Киева.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает действия Украины не удивительными – после подрыва газопроводов «Северный поток», «которые отдельные спецслужбы третьих государств делали руками украинцев».

Политолог Виталий Третьяков предлагает:

«Орбану нужно не вновь заниматься увещевании украинских хамов, а остановить ровно на тот срок, который потребуется для восстановления прохода нефти в Венгрию, экспорт электроэнергии на Украину. Жесты доброй воли укры всегда трактуют как слабость и повод наглеть дальше».

Экс-депутат Госдумы Елена Панина уверена: