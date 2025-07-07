Бандеровцы приуныли: «Россия не распадается, а только растет»

Вадим Москаленко.  
07.07.2025 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В Киеве мечтают об уничтожении России, но вынуждены наблюдать аналогичный процес, но только происходящий с Украиной.

Об этом говорили участники посвящённой «деколанизации России» панельной дискуссии в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве мечтают об уничтожении России, но вынуждены наблюдать аналогичный процес, но только происходящий...

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«Только ликвидация этой империи обеспечит мир. Никакие переговоры, звонок между Трампом и Путиным. Всё, что происходит, очевидно показывает, что только деколонизация России может быть настоящей целью по безопасности Украины», – подбодрил модератор сборища, глава «украинского клуба безопасности» Юрий Гончаренко.

Однако его задор разделили не все.

«Действительно, в идеале было бы хорошо, чтобы Россия как-то деколонизировалась, деконструировалась, а Украина выстояла. К сожалению, мы сейчас видим медленный, но процесс противоположный. Россия, по крайней мере, пока что не распалась. Наоборот, понемногу увеличивается за счёт территорий Украины, а Украина уменьшается», – констатировал бывший ВСУшник, координатор инициативной группы «общественно-военного движения» Алексей Ивашин.

Скептически отреагировал и экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«К сожалению, я скептик в плане того, что Россия может в ближайшее время пройти какие-то серьёзные общественные превращения, и завтра Россия распадётся. Нужно быть реалистом. Пока в России нет, по крайней мере, по ощущениям, по тем данным, что там есть, россияне больше поддерживают власть, российскую агрессию против Украины и считают, что они так будут жить нормально», – печалится Жданов.

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