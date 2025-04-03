Агент Буданова в Крыму получил срок

Верховный суд Крыма приговорил 31-летнего ялтинца к 5 годам лишения свободы за сотрудничество с иностранным государством.

По собственной инициативе, ялтинец собирал и передавал сведения о расположении воинских формирований и перемещении кораблей ЧФ РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летом 2023 года в мессенджере Телеграм наткнулся на ссылку Кирилла Буданова [объявлен в розыск за терроризм]. Мне написали, что я, как гражданин Украины, могу помочь властям Украины отслеживать передвижение военной техники по Республике Крым. Я предполагал, что это ГУР, потому что знал из новостей, что Буданов руководит ГУР Минобороны Украины. Я согласился. Для подтверждения личных данных скинул фотографию своего украинского паспорта. После того как прошёл проверку по базе безопасности, меня попросили выполнить одно задание. Потом перевели на другой чат-бот и прислали второе задание – снять в Севастополе передвижение кораблей в Южной бухте. Я снял короткое видео и отправил по тому же адресу, описал, какие были корабли. Через какой-то период времени уже в 2024 году мне прислали задание – съездить в один из районов, проверить, есть ли там есть штаб ФСБ. Но я уже не поехал, поскольку меня задержали сотрудники ФСБ и я находился под арестом», – рассказал на допросе горе-шпион.

Судом установил, что в период с июля 2023 года по март 2024 года подсудимый осуществлял фотографирование, видеосъемку и зарисовку схемы мест дислокации ВС РФ в пригороде Ялты и военных кораблей ЧФ в Севастополе. Его действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ. Отбывать срок ялтинцу присудили в исправительной колонии общего режима.

В ФСБ напомнили, что за содействие иностранным структурам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет. Если гражданин своевременно и добровольно сообщил о своих контактах и при этом не предпринимал никаких действий по выполнению задания и не совершал преступления, в таком случае он может быть освобождён от уголовной ответственности.