А России это зачем? Трамп на Аляске за счёт Путина хочет остановить падение своего рейтинга

Максим Столяров.  
15.08.2025 15:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 56
 
Дональд Трамп хочет уговорить Россию на «предварительные» уступки, но его ждёт большое разочарование. Об этом на канале «Крым 24» высказал публицист Андрей Ваджра, покинувший Киев после переворота 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За все это время Трамп не смог добиться ни одной из своих целей. Его рейтинги заметно пошатнулись. Причём, у него тает и ядро тех людей, которые его поддерживали давно, можно сказать, его базис социально-политический.

Аналитики их MAGA разочарованы в Трампе. Они не видят никаких подвижек, они видят только недееспособность Трампа, его нарциссизм и непонимание проблем», – сказал Ваджра.

«И Трамп понимает, что и война на Украине превращается в огромный камень у него на шее. Ему нужен сильный, красивый прорыв. Я думаю, что для этого и саммит на Аляске. Они хотят уговорить Россию, чтобы она сделала широкий жест, отказалась от своих национальных интересов, и сделала так, как хочется Трампу.

Но в этом желании есть определенная наивность. А когда твои желания очень непомерные, то потом и разочарование такого же плана. И что-то мне подсказывает, что в этом смысле Трампа могут ждать большое разочарование», – добавил он.

