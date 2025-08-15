Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп хочет уговорить Россию на «предварительные» уступки, но его ждёт большое разочарование. Об этом на канале «Крым 24» высказал публицист Андрей Ваджра, покинувший Киев после переворота 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За все это время Трамп не смог добиться ни одной из своих целей. Его рейтинги заметно пошатнулись. Причём, у него тает и ядро тех людей, которые его поддерживали давно, можно сказать, его базис социально-политический. Аналитики их MAGA разочарованы в Трампе. Они не видят никаких подвижек, они видят только недееспособность Трампа, его нарциссизм и непонимание проблем», – сказал Ваджра.