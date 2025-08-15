Жапаров возглавил тотальную дерусификацию в Киргизии

В Киргизии происходит активная дерусификация уже улиц и населённых пунктов по примеру соседнего Казахстана, а также вводится дискриминационный закон «о государственном языке». Всё это осуществляется в рамках идеологического поворота в сторону Запада и Турции.

Так, вполне ожидаемо после серии сносов памятников Ленину в столице КР решили отказаться от советских и русских названий улиц и площадей. Очевидно, что сразу после того, как сменят вывески в Бишкеке, такая же участь постигнет областные и районные центры. И поэтому надо рассматривать инициативу столичных депутатов переименовать 18 улиц как демонстративную акцию, дающую сигнал всем местным властям.

Как и предполагалось, что вместо советских и русских наименований появились имена героизированных феодалов и даже очевидно турецкая топонимика. Так, например, вместо улицы Горького появилась улица Анкары. Окончательно пропала и улица Фрунзе, в честь которого и была названа столица, созданной советской властью Киргизской ССР. Она теперь стала продолжением проспекта Чуй.

Такая же участь постигла и улицу Льва Толстого, которая теперь именуется в честь Шабдана Баатыра. Таким же образом стёрты с карты города и улицы Юлиуса Фучика и Васильевский тракт. Как видим, смена советских названий лишь предлог для дерусификации, причём проводимой без каких-либо обсуждений или опросов.

Жители столицы уже недовольны, так как придётся менять всю документацию и в своих постах в соцсетях они призывали чиновников и депутатов использовать большие средства, выделенные правительством для переименований, на благоустройство и ремонт этих же улиц. Понятно, что эта информационно-идеологическая кампания, организованная сверху из администрации президента и является частью общего курса по искоренению всего русского.

Примечательно, что официальная казахстанская пресса очень тепло встретила эту новость, подбадривая власти КР и призывая ускорить этот процесс искоренения чужеродного влияния. Этим невольно выдаётся, кто на самом деле подталкивал Бишкек к этим действиям, организуя многочисленные псевдонаучные конференции и семинары о «геноциде» казахского и киргизского народов.

А еще в июле этого года в крупнейшем после Бишкека городе Ош на юге республики уничтожили старейшее православное кладбище, где были захоронены и советские бойцы, скончавшиеся от ран в местных госпиталях. Такой вандализм, прикрытый риторикой о «рекультивации», носит уже чисто русофобский характер и призван показать оставшимся не титульным их место.

А чтобы остальным непонятливым стало всё ясно, 9 августа президент КР Садыр Жапаров подписал инициированный им же самим дискриминационный закон «о государственном языке», который подвергся рядом экспертов критике за то, что противоречит Конституции республики.

Закон включает поправки в 10 законодательных актов и по нему теперь все чиновники, кандидаты в депутаты местных представительных органов власти, а также адвокаты и нотариусы, и еще прокуроры и судьи обязаны знать киргизский язык и сдавать соответствующий экзамен на его знание. Ученики всех классов также могут перевестись в следующий только после такого же экзамена.

Скопирован с казахстанского и законодательный акт, касающийся рекламы, которая должна быть обязательно на киргизском сверху, причём шрифт должен быть крупнее чем у русского. Как и в соседнем РК вводится обязательная языковая квота в 60% на телевидении и радио. Надо отметить, что такие же законы о вывесках были ранее приняты сначала в Казахстане, а затем в Узбекистане.

Как и в случае с законом об окончательной реабилитации басмачей и участников коллаборационистских формирований, подготовленного фондом Сорос-Кыргызстан, такой типовой свод законов «О госязыке» также составлен при участии англосаксов и внедрён затем во всех республиках Средней Азии под разговоры о «возвращении к истокам».

На самом деле это настоящая политическая и геостратегическая переориентация на Запад с разжиганием ненависти к советскому прошлому и России.