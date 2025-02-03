Зеленые гниды лишили Украину места на переговорах – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
03.02.2025 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Мания величия Владимира Зеленского привела к тому, что страна, которую он возглавляет, погрязла в войне и не является участником переговоров по своему будущему.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мания величия Владимира Зеленского привела к тому, что страна, которую он возглавляет, погрязла в...

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«Владимир Александрович Зеленский, его команда, его зеленые гниды, они привели к той ситуации, в которой мы оказались. Украина не является на сегодня субъектом переговоров. И сегодняшняя утренняя истерика Зеленского этому подтверждение в интервью «Associated Press». Ну, это просто поток истерики…

Так они [переговоры] уже есть, и он это сам подтвердил, что они идут, эти переговоры уже. Просто, понимаете, тут один очень важный вопрос – именно диктатура, именно желание постоянное, оно у него просматривается, в стиле Людовика, короля солнца «Украина – это я», понимаете? Не, не ты. Украина – это мы все вместе взятые, а ты привел к тому, что брат пошел на брата во время внешней агрессии», – заявил Мосийчук.

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