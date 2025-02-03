Мания величия Владимира Зеленского привела к тому, что страна, которую он возглавляет, погрязла в войне и не является участником переговоров по своему будущему.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Виталию Дикому заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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