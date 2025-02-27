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Ротшильдовский журнал The Economist пишет, что на Украине собираются понизить возраст мобилизации, чтобы избежать неизбежных в противном случае мирных соглашений, невыгодных киевской верхушке.

«Единственный шанс Украины бороться с плохой сделкой Трампа — мобилизовать молодежь», – анонимно заявил The Economist высокопоставленный натовский чиновник.

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«Украинские власти продолжают отвергать призывы Запада снизить возраст мобилизации, чтобы сократить разрыв по численности войск с РФ, заявляя, что Украине нужны «оружие и защита». Но «западные советники, похоже, зациклены на этой идее, утверждая, что она обеспечит самый быстрый рост боевой мощи», – говорится в публикации.

Приближенные к Владимиру Зеленскому украинские чиновники признают: стране, если она «хочет остаться в борьбе» и дальше воевать, придется расширить мобилизацию,

«Ужесточение продолжится, потому что никто не придумал лучшего решения», – откровенничает конфидент ротшильдовского издания.

По мнению западных советников Киева, именно мобилизация быстрее всего сможет повысить боевой потенциал Украины, пишет издание. По словам украинского чиновника, цель состоит в том, чтобы принимать не менее 4000 новобранцев в месяц

Хотя многие военные, чьи мнения приводится, выступают против этого. Они говорят, что воюют сами, чтобы этого не пришлось делать их детям.

На Западе также говорят о необходимости снизить количество забронированных от призыва.

«Зеленский пытается усидеть на двух стульях. Но ему, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет иметь страну», – резюмирует журнал.

Среднесрочные катастрофически последствия такой политики предельно четко очертил министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Ссылаясь на прогнозы демографов, он скаал, что 70% украинцев, покинувших страну их-за войны, не вернутся на Украину даже после окончания военного положения. «Это надо признать», – добавил министр.

По его словам, после того, как на Украине станет безопасно, в страну вернется только 30% тех, кто её покинул после начала боевых действий.

Согласно последним данным украинского Института демографии и социсследований, страну только в западном направлении покинули 4,5 млн человек.

Тем временем, запущенный Трампом переговорный поезд останавливаться не собирается. Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента, переговорщики от РФ и США сегодня встретятся в Турции для обсуждения “операционных вопросов” возобновения нормальной работы посольств и консульств обеих стран.

Отмечается, ято сегоднящний раунд переговоров в Стамбуле не будет затрагивать вопросы политики или безопасности, проблематика урегулирования конфликта на Украине также не будет обсуждаться.