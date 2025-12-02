Зеленского лишили всей вертикали власти
С отставкой Андрея Ермака украинский узурпатор фактически лишился всей вертикали власти – и превратился в номинального правителя.
Об этом на канале «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В этом коррупционном скандале важно то, что Зеленского нагнули – и заставили убрать Ермака. И главные в стране теперь НАБУ, а не Зеленский. И это разрушило всю вертикаль его власти.
Так что теперь не важно, кого поставят на место Ермака. Важно, что он потерял парламент, его не будут слушаться силовики. И вертикали власти уже у него нет. Он ещё дает команды, ему говорят, что будут выполнять», – отметил Царев.
«У Зеленского больше нет главы администрации. Он может назначить кого угодно туда. Это он один назначает своим указом, ни с кем не советуется. Он Дениса Шмыгаля назначит, скорее всего, с вероятностью 90%», – подытожил Царев.
