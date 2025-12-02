Зеленского лишили всей вертикали власти

С отставкой Андрея Ермака украинский узурпатор фактически лишился всей вертикали власти – и превратился в номинального правителя.

Об этом на канале «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом коррупционном скандале важно то, что Зеленского нагнули – и заставили убрать Ермака. И главные в стране теперь НАБУ, а не Зеленский. И это разрушило всю вертикаль его власти.

Так что теперь не важно, кого поставят на место Ермака. Важно, что он потерял парламент, его не будут слушаться силовики. И вертикали власти уже у него нет. Он ещё дает команды, ему говорят, что будут выполнять», – отметил Царев.