Зеленский высказался по вопросам территорий и портов на будущих переговорах
Украинский диктатор Владимир Зеленский, потерявший президентские полномочия в прошлом году, не стал скрывать, что на грядущих переговорах встанет вопрос территорий.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и тяжёлых вопросов на будущих переговорах. Первый шаг всё равно это безусловный ceasefire [прекращение огня] …и тогда уже будем переходить к другим вопросам, среди которых, уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдём. …
На следующей встрече в Саудовской Аравии будет техническая команда, которая разбирается. С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются очень глубоко в портовой инфраструктуре и в другой гражданской инфраструктуре. Это технический уровень, это не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была», – вещал Зеленский.
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