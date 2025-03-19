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Украинский диктатор Владимир Зеленский, потерявший президентские полномочия в прошлом году, не стал скрывать, что на грядущих переговорах встанет вопрос территорий.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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