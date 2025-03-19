Если противники собираются идти на перемирие, то им якобы не о чем и волноваться по части накачки оружием какой-либо из сторон.

Об этом на брифинге заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, утративший президентскую легитимность в прошлом году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, Россия будет хотеть, чтобы партнёры нам не помогали, потому что это ослабление украинских позиций. Хотя, выглядит очень странно. Если ты не собираешься дальше воевать против нас и действительно хочешь мира, я имею в виду Путина, то чего тебе бояться украинской армии? Для чего ты делаешь всё, чтобы ослабить нашу армию или ослабить защиту наших людей? У нас есть разведданные и от других партнёров. А что мы теряем, если американских разведданных нет? Например, мы теряем точность полёта или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать, зачем ему бороться, чтобы Трамп приостановил нам эту информацию? …Всё говорит о продолжении войны. Поэтому я не считаю, что нужно идти на какие-либо уступки относительно помощи», – заявил Зеленский.

Отметим, что в данном случае он явно включает дурака. Со стороны Украины и Запада неоднократно озвучивались заявления о необходимости дать передышку Украине, чтобы подготовиться к новой войне. Так, как признавала та же Англа Меркель, было с Минскими соглашениями, которые Киев отказывался выполнять.

Так что требования Москвы остановить на время перемирия военные поставки вполне логичны – не позволить Украине нарастить военные мускулы и восстановиться, воспользовавшись прекращением огня, причем в то время, когда ВС РФ владеют стратегической инициативой на поле боя.