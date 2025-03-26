Зеленский в интервью Шустеру: «Месяц, два, три – если процесс затянется, все развалится»

Владимир Зеленский дал большое интервью обозревателю журнала TIME Саймону Шустеру, в котором сделал ряд важных заявлений по текущей ситуации в дипломатическом треугольнике США-Россия-Украина.

Из самого важного: по словам Зеленского, у Украины очень короткое по времени окно возможностей для решения своих задач и достижения приемлемого результата в переговорах.

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«У нас еще даже не было такого. Но с 2014 года они постоянно нарушают мир. Вот как я это вижу. Они будут нарушать его постоянно. Поэтому окно возможностей очень короткое между моментом, когда у нас есть перемирие, и моментом, когда мы достигаем соглашения о прекращении войны. Это должно быть очень короткий период – Один месяц, два, три, и все. После этого начнется падение боевого духа в армии».

Зеленский признает, что дело не только в финансах,, которых у Украины нет.

« У нас 800 тысяч вооруженных людей. Если мы не договоримся о прекращении войны, она превратится в замороженный конфликт. И мы не можем продолжать жить в состоянии войны. Нам нужно открыть границу. Нам нужно либерализовать многое. И мы можем это сделать, если мы подпишем соглашение. Если период между прекращением огня и сделкой будет недолгим, то мы можем увидеть лишь несколько нарушений здесь и там. Это не будет полным коллапсом. Но если процесс затянется, то все развалится. И мы не знаем, чем это закончится», – прогнозирует нынешний хозяин Банковой.

Он также выразил уверенность, что Украина рано или поздно вернет все свои территории, потерянные в войне.

«С точки зрения международного права, мы правы, и все вернется в Украину. Это вопрос времени и вопрос того, скольким людям нужно будет пройти через ад. Такова цена», — заявил Зеленский.

Также Зеленский не стал юлить и признал значительное охлаждение отношений между Киевом и новой американской администрацией.

«Я думаю, что американцы хотели продемонстрировать россиянам, что они посредине. Они не с нами. Вообще, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на одной из сторон. Мы сказали им: «Ну, хорошо, если вы не на нашей стороне, то, по крайней мере, оставайтесь посередине». Так что, если россияне не соглашаются на полное прекращение огня, которое вы предложили, мы хотим видеть дополнительные санкции. Они не должны быть долговременными, равно как пауза в нашем случае не была длительной. Но вы должны это показать. Мы очень ожидаем, что американская сторона предпримет эти шаги», – выразил надежду Зеленский.

Журналист TIME отметил, что «пока, похоже, происходит обратное». В частности, США вышли из международной организации, которая расследовала так называемые «российские военные преступления», остановили проект с Йельским университетом по отслеживанию украинских детей, которые попали в РФ в результате боевых действий и временно приостанавливали военную помощь Украине. По мнению Зеленского, это также свидетельствует о желании Белого дома быть «посредине».

«А это значит, что они могут поддержать предложения Украины, а могут поддержать предложения России. Они это демонстрируют. Что касается того, каких последствий или результатов это приведет, к сожалению, сегодня мы не можем этого предусмотреть», – сетует он.

По мнению Зеленского, россияне не хотят заканчивать войну в ее нынешнем состоянии.

«Для Путина, на мой взгляд, смысл состоит в том, чтобы давить на нас, на всех. Ему нужно повысить градус, поднять ставки, усилить давление до того, как начнутся переговоры в любой форме», – считает Зеленский.

Также Зеленский в разговоре «прокачал» собственную версию эпичного скандала в Белом доме 28 февраля, с участием Трампа и Вэнса.

«Я сказал ему, что хочу поговорить об этом, о том и о другом — о военнопленных, о первых шагах к прекращению войны. У нас есть план, и мы говорим об этом плане с европейцами. Но это первый рисунок: без Трампа мы не видим плана прекращения войны. Это было бы гарантией безопасности, но без Америки. Я хотел иметь с ним конкретный разговор. .С журналистами мы должны обсудить некоторые из основных тем и ответить на несколько вопросов, если кто-то захочет. А потом мы должны были продолжить разговор. Нам было о чем поговорить. Это должно быть тет-а-тет. Но мы не дошли до конца», – сказал Зеленский.

На вопрос, жалеет ли он о встрече, Зеленский ответил, что «эта ситуация была не в пользу нашего альянса».