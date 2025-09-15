Зеленский требует от «партнеров» денег на запуск по России 1000 дронов в сутки

Западные партнеры дают Украине недостаточно денег для того, чтобы она эффективно боролась с российскими дронами.

Об этом в рамках форума YES заявил глава украинского режима Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается дальнобойного оружия, мы были в моменте, когда, в принципе, Соединенные Штаты и другие партнеры колебались, давать нам дальнобойное оружие или нет, – у нас нашлось свое [явно врёт – западные ракеты просто маскируются под украинские, – ред.]. На сегодня у нас есть свои дальнобойные возможности, у нас не хватает денег.

Это вопрос Трампа? Легче сказать, что это вопрос к Америке, но это вопрос ко всем, а не к Америке. Давайте честно, есть финансирование дронов. Здесь без упреков нашим партнерам. Партнеры и так помогают, как могут. Я понимаю, но это не решение. 800 «Шахедов» в сутки. Каким образом исправить эту ситуацию? Можно?

Да, есть ответ. На 800 «Шахедов» в сутки по Украине надо 1600 интерцепторов украинских, хотя бы 500, потому что есть и другое оружие, которым мы сбиваем «Шахеды». Стоимость одного интерцептора – 3000 евро. Это ответ, как остановить «Шахедов».

А теперь, чтобы Россия не хотела завтра запускать 800, надо отправить ей тысячу в этот момент. Тысячу наших дронов ответить России. Мы отвечаем? Отвечаем. Сколько? Раз в десять меньше. Вот вам и ответ», – заявил Зеленский.

